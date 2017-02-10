В Саранске задержали мужчину, подозреваемого в краже продуктов и мобильного телефона

В МВД Мордовии обратился 58-летний уроженец Саранска с заявлением о краже.

Пострадавший рассказал полицейским, что неизвестный разбил оконное стекло и осуществил кражу продуктов домашнего консервирования и мобильного телефона из его жилья.

Представители полиции установили причастность к данному правонарушению ранее судимого 42-летнего безработного.

Согласно предварительным сведениям, правонарушитель недавно покинул исправительное учреждение и, не имея постоянного заработка, намеренно с целью хищения пробрался в постороннее жилье. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия