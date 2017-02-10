Фонд соцстраха Мордовии произвел более 111 тысяч выплат за 2016 год

В мордовском отделении Фонда социального страхования России подвели итоги работы за минувший год. Стоит отметить, что уже на протяжении 6 месяцев отделение участвует в реализации пилотного проекта "Прямые выплаты". За это время застрахованные жители Мордовии получили более 111 тысяч выплат на общую сумму свыше 825 млн рублей. Жалоб от граждан, получающих гарантированные государством пособия, не поступало.

Кроме того, региональный соцстрах участвует в реабилитации граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве. В 2016 году после лечения на работу вновь вышли 16 таких граждан. В общей сложности за 2016 год выплаты пострадавшим на производстве составили более 283,4 млн рублей, сумма произведенных ежемесячных выплат - 212 млн рублей, единовременные страховые выплаты - 11,2 млн рублей.

Кроме того, по итогам года инвалиды Мордовии получили средства технической реабилитации на сумму 139 млн рублей. На санаторно-курортное лечение такой категории граждан выделено почти 19 млн рублей.

Источник: r13.fss.ru