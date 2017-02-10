Федор Конюхов побил мировой рекорд по длительности полета на аэростате, финишировав в Мордовии

Известный путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд, пробыв в воздухе 51 час и преодолев за это время около 1000 километров. Финишировал Конюхов на территории Мордовии.

Во время полета аэростат путешественника двигался на высоте от 190 до 300 метров, скорость зависела от ветра и равнялась от 10 до 40 км/ч. Всего Конюхов и его помощник Иван Меняйло провели в пути две ночи, причем вторая из них была крайне сложной. "Произошло обледенение оболочки шара — это повлияло на его вес, и, соответственно, увеличился расход топлива", — сказано в сообщении на сайте путешественника. Последние часы экспедиции осложнились снегопадом.

Предыдущий мировой рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате установили японцы Мичио Канда и Хиразуки Такезава 1 февраля 1997 года. Он равнялся 50 часам 38 минутам.

Источник: izvmor.ru