Объявленный в розыск в Саранске преступник пойман в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии пойман преступник, которого объявили в розыск в Саранске. Он подозревается в умышленном повреждении имущества.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, подозреваемым оказался 50-летний житель села Витязево Краснодарского края. В настоящее время он арестован и в скором времени будет перевезен в Мордовию.

Как сообщалось ранее, в полицию Мордовии обратился 58-летний уроженец Саранска с заявлением о краже. Пострадавший рассказал полицейским, что неизвестный разбил оконное стекло и осуществил кражу продуктов домашнего консервирования и мобильного телефона из его жилья.

Источник: 13.мвд.рф