Глава Мордовии вручил денежные премии лауреатам конкурса научно-технического творчества

Победители и призеры Республиканского конкурса научно-технического творчества на призы Главы Мордовии посетили церемонию открытия детского технопарка, которая прошла 8 февраля. В ходе торжественного мероприятия Владимир Волков лично вручил отличившимся ребятам денежные премии в размере 5 и 10 тысяч рублей.

Так, одним из награжденных стал воспитанник Республиканского центра дополнительного образования детей Владислав Монахов. Он показал инновационный подход при изготовлении гоночной судомодели. Еще две награды получили учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей. Андрей Хрестин был отмечен за создание эргономичной модели фрезерного станка с числовым программным управлением, а Дамир Гасымов создал новый вид экструдера в рамках проекта создания 3D принтера.

Источник: izvmor.ru