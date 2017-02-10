В Ставропольском крае запустили видеотрансляцию строительства базы для ЧМ-2018

В Ессентуках запустили онлайн видеотрансляцию с места строительства объекта к ЧМ-2018 по футболу – тренировочной спортивной базы. Как сообщает строительный портал, процесс возведения объекта можно увидеть прямо на официальном административном сайте города, а мэр города уже проверил ход строительства, нанеся на строку личный визит.

К данному моменту готов фундамент будущей базы, возводятся вертикальные панели. На месте строительства работают 10 единиц спецтехники. Власти края утверждают, что установка оборудования для видеотрансляции поможет сделать процесс прозрачным и обеспечит необходимы уровень безопасности на стройке. Ессентуки – это первый город на Ставрополье, который избрал такую меру контроля на строящемся объекте.

Строительство тренировочной базы в Ессентуках обойдется краю более чем в 160 миллионов рублей, на возведение спортивного объекта привлечены средства из федерального, краевого и муниципального бюджетов. По завершении ЧМ-2018 база перейдет в собственность города и будет использоваться для проведения тренировочных занятий, матчей любительских и профессиональных команд, соревнований по футболу и проведения других спортивно-массовых событий.

Стадион, строящийся в Ессентуках, займет по площади 4 гектара. Он будет построен в соответствии со всеми требованиями Футбольной Ассоциации – будет оснащен современными техническими средствами, иметь поле с натуральным покрытием, удобные трибуны и технические помещения.