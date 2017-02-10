Музей им. Степана Эрьзи награжден сертификатом качества TripAdvisor

Музей имени Степана Эрьзи в Саранске стал обладателем престижного сертификата качества TripAdvisor. Данный отличительный знак вручается тем отелям, ресторанам и прочим аналогичным заведениям, которые соответствуют высочайшим стандартам гостеприимства.

При выборе очередного объекта, который получит сертификат, компания учитывает качество, количество и актуальность отзывов и мнений путешественников на своем сайте. Чтобы получить отличительный знак, объект должен иметь общую оценку не ниже 4 баллов из 5 и определенное количество отзывов.

Отметим, что на сегодняшний день Музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи выполняет все требования, необходимые туристам. Так, для проведения экскурсий в музее используются многоязычные аудиогиды, бесплатный Wi-Fi, действует система QR-кодов, работает виртуальный филиал Русского музея.

Источник: izvmor.ru