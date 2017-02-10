Новым главой УФСИН по Брянской области стал выходец из Мордовии Сергей Поршин. До недавнего времени он занимал должность и.о. руководителя ведомства.

Поршин характеризуется начальством как грамотный руководитель, отмечается его богатый опыт работы и профессионализм. Новый начальник УФСИН поблагодарил за оказанное доверие и выразил уверенность, что под его руководством коллектив достойно выполнит поставленные задачи.

Напомним, что осенью 2016 года в Мордовии сменился начальник отдела Федеральной службы войск нацгвардии Мордовии. Возглавил подразделение полковник полиции Виталий Разин. Его представил замкомандующего Приволжского округа войск национальной гвардии РФ полковник Евгений Березин.

Источник: izvmor.ru