Источник: глава Минлесхоза Мордовии Василий Шумкин уволен со своего поста

Уроженец Торбеевского района Василий Шумкин покинул пост министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии. По неофициальным данным, произошло это еще 1 февраля, однако почему-то до сих пор не афишируется. Если верить официальному сайту министерства, Шумкин до сих пор является его главой.

Стоит отметить, что это не первая отставка и изменение в Правительстве Мордовии за последнее время. В частности, произошло слияние двух министерств — культуры и национальной политики. Новое подразделение возглавил А.М.Чушкин.

Как сообщалось ранее, новым главой УФСИН по Брянской области стал выходец из Мордовии Сергей Поршин. До недавнего времени он занимал должность и.о. руководителя ведомства.

Источник: izvmor.ru