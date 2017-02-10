Вынесен приговор аферисту, который обещал трудоустроить знакомого в СК Мордовии за 1,3 млн

В Самарской области оставили без изменений приговор гражданину Владимиру Наумкину, который совершил крупное мошенничество на территории Мордовии. В областной прокуратуре сообщили, что в 2015 году осужденный предложил своему приятелю устроиться на работу в СУ СК РФ по Мордовии по протекции. Якобы у "решалы" были влиятельные знакомые, которые могли поспособствовать этому. За свои услуги аферист попросил 1,3 млн рублей.

Потерпевший мужчина согласился с такими условиями и передал аферисту с ноября 2015 года по август 2016 года 715 тысяч рублей. Разумеется, никаких связей у Наумкина не было, потому помогать знакомому он не собирался. В августе прошлого года мошенник был задержан при получении 585 тысяч рублей.

По приговору суда, который теперь оставлен в силе, мужчина проведет в колонии общего режима 2 года. Возможно, там он на самом деле обзаведется "полезными" знакомствами.