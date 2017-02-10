Саранскую продавщицу осудят за повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему

В Саранске продавца одной из торговых точек будут судить за продажу алкоголя несовершеннолетнему. При этом работница рынка "Данко" попалась на этом правонарушении во второй раз кряду.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РМ, в первый раз подозреваемая отделалась штрафом в размере 30 тыс. рублей. Это ее не остановило, и вскоре она вновь продала 17-летнему подростку бутылку пива, не удосужившись проверить его возраст.

Теперь продавцу грозит более серьезное наказание, так как в отношении женщины завели уголовное дело.

Как сообщалось ранее, прокуратура Мордовии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Салахдинова. Его обвиняют в пособничестве при многомиллионных хищениях с завода "Рузхиммаш"

Источник: prokrm.ru