Биатлонистка Ольга Подчуфарова завоевала бронзу чемпионата мира в смешанной эстафете

Представляющая Мордовию биатлонистка Ольга Подчуфарова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Подчуфарова заняла третье место в смешанной эстафете в составе сборной России. Кроме Ольги, бронзовыми призерами мирового первенства стали Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.

Подчуфарова бежала первый этап гонки, выступая "забойщицей". Показав отличную стрельбу на огневых рубежах, россиянка была не слишком быстра на дистанции. Однако, как это часто бывает, сборную России на пьедестал почета вытащил Антон Шипулин на заключительном этапе.

Для Подчуфаровой эта медаль стала первой за время ее выступлений на чемпионатах мира.

Отметим, что гонка ознаменовалась скандалом, который спровоцировал француз Мартен Фуркад. При передаче эстафеты он наступил на лыжу Александру Логинову, а на финише не совсем по-спортивному перекрыл дорогу Шипулину, который стремился к серебряным медалям. В итоге Франция заняла второе место, а вся российская четверка демонстративно отказалась пожимать Мартену руку на церемонии награждения.