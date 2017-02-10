Круглосуточный стационар в Больших Березниках начнет принимать пациентов в ближайшие дни

В четырех районных центрах Мордовии (Атюрьево, Кадошкино, Большое Игнатово, Большие Березники) в скором времени будут восстановлены койки круглосуточного стационара. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения РМ Е.А. Степанова на расширенном заседании комитета Госсобрания РМ по соцполитике.

Также было отмечено, что в Больших Березниках стационар начнет функционировать уже в ближайшие дни.

Как сообщалось ранее, в Большеберезниковском районе продолжает функционировать первая социальная баня, которая открылась еще летом 2016 года. Цена за посещение – всего 140 рублей, что на 50 рублей ниже, чем обойдется посещение саранских муниципальных бань. В бане в Больших Березниках есть мужской и женский день.

Источник: izvmor.ru