В Мордовии машины с ручным управлением дарят инвалидам, получившим травмы на производстве

В течение 2016 года 9 жителей разных районов Мордовии и Саранска, которые подучили серьезные травмы на производстве, стали обладателями специальных автомобилей с ручным управлением "Лада Гранта". Общая сумма, потраченная на автомобили, 4,4 млн рублей, было отмечено на совещании, прошедшем в региональном отделении Фонда соцстраха РФ по РМ.

"Транспорт значительно облегчает жизнь инвалидов, для них автомобиль - не только возможность свободного перемещения, это и средство социальной интеграции, позволяющее человеку жить полной жизнью", - подчеркнула управляющий регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РМ Л.А. Иванова.

Источник: izvmor.ru