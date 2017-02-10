В Мордовии в ночь на 11 февраля можно будет увидеть необычное затмение Луны

В ночь с 10 на 11 февраля жители Мордовии, возможно, увидят полутеневое затмение Луны. Если региону-13 повезет с погодой, жители смогут наблюдать это редкое явление.

Как сообщает Московский планетарий, затмение можно будет наблюдать по всей стране, за исключением регионов Дальнего Востока. Наиболее заметно оно будет с 01:34 до 05:53 по московскому времени. Именно в это время Луна полностью погрузится в земную полутень на 1,02 своего диаметра.

Следующее подобное явление можно будет наблюдать лишь 7 августа, так что астрономам и просто любителям не стоит упускать такой шанс уже сегодняшней ночью.

Как сообщалось ранее, известный путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд, пробыв в воздухе 51 час и преодолев за это время около 1000 километров. Финишировал Конюхов на территории Мордовии.