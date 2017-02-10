В Мордовии полицейский, раненый при теракте в Дагестане, получил медаль "За отвагу!"

Мордовский полицейский Сергей Мартьянов награжден медалью "За отвагу!". Этой чести офицер удостоился, так как получил ранение при исполнении служебного долга.

Напомним, 15 февраля 2016 года Сергей был ранен в результате взрыва автомобиля на посту контрольно-пропускного пункта в Дербентском районе Дагестана. Тот инцидент был признан терактом.

Награду Мартьянову лично вручил глава МВД Мордовии Юрий Арсентьев, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время состояние здоровья Мартьянова удовлетворительное. В ближайшее время он продолжит лечение в реабилитационном центре "Преодоление" в Москве.

Напомним, что в результате взрыва на посту полиции в Дагестане погиб другой полицейский из Мордовии - Юрий Святкин.

Источник: 13.мвд.рф