Кинотеатр "Искра" в Рузаевке закроется на 3 дня

Кинотеатр "Искра" в Рузаевке на время прекратит свою работу. С 20 по 22 февраля здесь будет проводиться косметический ремонт. Как сообщили в администрации кинотеатра, рабочие доработают уклон, что сделает просмотр фильмов более комфортным.

После возобновления работы киносеансы в "Искре" продолжатся по привычному графику.

Как сообщалось ранее, специалисты мордовского отделения Россельхознадзора проверили один из магазинов Рузаевки, где нашли грубые нарушения ветеринарного законодательства при продаже свинины. В частности, мясо поступало в торговую точку без сопроводительных документов.