Уроженец Мордовии уехал в Москву и потерял связь с родственниками

Полиция Мордовии разыскивает уроженца поселка Умет Александра Радугина, 1980 г.р. Мужчина утратил связь с родственниками 26 января этого года, сообщает пресс-служба МВД по РМ. По имеющимся данным, он может находиться на территории Москвы или Мособласти.

Приметы пропавшего: среднего телосложения, рост 174 см., волосы черные с проседью, короткая стрижка, смуглая кожа.

"Всем, кому что-либо известно о местонахождении гражданина, просьба позвонить по телефонам 8(83458) 2-14-02 или 02", - сказано в сообщении МВД.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии объявила в розыск жителя Атюрьевского района д. Татарская Велязьма Грохотова Александра Юрьевича.

Сообщается, что 2 февраля текущего года он ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Источник: 13.мвд.рф