В Мордовии в 2 раза возросло количество жертв пожаров

В Мордовии ухудшилась ситуация с пожарами, также возросло количество людей, погибших на них. Об этом было сказано на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве РМ.

По данным МЧС Мордовии, с начала 2017 года на территории региона произошел 91 пожар, что на 23 больше, чем за аналогичный период 2016 года. Жертвами пожаров стали уже 11 человек, тогда как год назад эта цифра была более чем в два раза меньше - 5 человек. В 90% случаев причиной пожаров с гибелью людей стало неосторожное обращение с огнем, отметили спасатели.

В связи с угрожающей тенденцией Комиссия утвердила план мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами.

Источник: 13.mchs.gov.ru