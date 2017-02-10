Форвард ЦСКА Федор Чалов хочет играть в одной команде с братом Даниилом из "Мордовии"

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов выразил желание играть в одной команде со своим братом Даниилом, который сейчас выступает за саранскую "Мордовию". О своих желаниях Федор Чалов поведал в интервью официальному сайту ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА на данный момент занимает 3-е место в РФПЛ, набрав после 17 туров 32 очка. Отставание от лидирующего "Спартака" равняется 8 очкам. В свою очередь, "Мордовия" расположилась на 18-м месте в ФНЛ (зона вылета). От спасительного 15-го места команду отделяют 5 очков.

В нынешнем сезоне Федор Чалов провел 5 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.

Источник: pfc-cska.com