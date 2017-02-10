В Саранске обсудили меры борьбы с весенним паводком

В Мордовии уже сейчас активно готовятся к паводку, который наверняка произойдет на территории региона с наступлением весны. В этом году паводок обещает быть особо масштабным.

В Саранске прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На нем было отмечено, что сейчас высота снежного покрова превышает допустимую норму. В западных районах Мордовии высота снега составляет 35-45 см, в восточных – 50-55 см.

"Запасы воды в снеге, толщина льда на водоемах и еще целый ряд показателей превышают цифры предыдущих лет", - подчеркивают специалисты.

Впрочем, эксперты призывают жителей республики не паниковать раньше времени.

Источник: izvmor.ru