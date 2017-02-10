В Самаре награждены вертолетчики, помогавшие при поисках "торбеевского стрелка" в Мордовии

Члены авиационного отряда спецназначения из Самары получили награды за участие в операции по поимке и ликвидации "торбеевского стрелка" Григория Грязнова в Мордовии. Подарки получили командир вертолета Виталий Литовский, летчик Юрий Кулешов и Андрей Лотухов.

Напомним, летом минувшего года Грязнов жестоко убил трех человек, после чего пустился в бега. Для его поимки в регион-13 и была командирована группа из Самары.

В течение 5 дней гвардейцы во взаимодействии с мордовскими коллегами вели поиски Грязнова с воздуха. На 6-й день Грязнов был обнаружен, однако сдаться отказался. Как оказалось, прятался он в доме своего бывшего одноклассника. При попытке бегства преступника ликвидировали.

Источник: izvmor.ru