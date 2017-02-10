В астраханском Музее культуры открылась выставка об истории снесенной церкви

В Астрахани в музее культуры открыли выставку, посвященную церкви, которой уже не существует - на её месте стоит здание Универсама.

Храм 18 века был построен в стиле "нарышкинского барокко" (купечески стиль, подразумевавший богатство, но при этом воздушность, использование элементов, характерных больше для одежды того времени - кружев, кокошников). Церковь была воздвигнута в честь Святого Николая Чудотворца, а в народе имела два названия:

Николо-Гостиная - старинное название купцов - "гости", и церковь была первым пристанищем всех купцов, путешествовавших транзитом через Астрахань,

Золотице - за изящные внутренние росписи

Церковь была очень богатой, так как местные купцы после путешествий делали здесь щедрые приношения.

Сегодня от церкви остались только фотографии и рисунки - сама она, как и 26 остальных астраханских храмов, была разрушена. Астрахань утратила более 20 церквей, созданных еще в 18 веке, и сегодня их облик остается только воображать. Николо-Гостиную церковь сначала отдали под архив, а затем снесли как отслужившую. Астраханский музей организовал выставку, на которой представлены предметы, оставшиеся от храма, выставлены его фотографии и гравюры. Многое из подлинного сегодня еще можно купить на аукционах, барахолках, найти у хранителей-священослужителей. Первыми посетителями выставки как раз и стали священнослужители, историки, краеведы, потомки архитекторов, строивших это здание.

Местные студенты краеведы собирают материалы для написания дипломных работ как в стенах нового архива, так и на Хвостов.Нет, чтобы достойно защитить дипломные работы об истории православных храмов Астрахани. Этаэкспозиция в музее - уже вторая из числа тех, что посвящены утерянным православным храмам. Первая подобная выставка была посвящена Входо-Иерусалимской церкви, в планах музея - воскресить историю храма Рождества Богородицы, который был на месте сквера Пушкина.