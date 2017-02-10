ОСБ плита – надежность и качество строительного материала

Сегодня в строительстве, ремонте, производстве мебели, кровельных и отделочных работах (как внутренних, так и внешних) и т.д. отдается предпочтение натуральным материалам. Как известно, самым лучшим веществом для таких целей считается дерево. Однако его стоимость не всегда доступна широкому кругу потребителей. Поэтому был создан альтернативный вариант – плита OSB.

Это экологически чистый и натуральный материал, по своим качественным, эксплуатационным и техническим характеристикам практически не отличимый от цельного массива.

Полное название данного изделия следует понимать так: ориентированно-стружечная плита. А производят такую продукцию, как осб плита, достаточно простым способом. Особо вникать в процесс ее создания не стоит, но главное раскрыть следует.

Конструкцию изготавливают из древесных стружек малого и большого размера. Стружка может быть как от хвойных пород деревьев, так и лиственных. Но все же преимущественно применяют хвойные. Технологией прессования под высокой температурой формируются древесные листы, которые впоследствии скрепляют специальными смолами. Они абсолютно безопасны и состоят из экологически чистых веществ.

Таким образом получается многослойное древесное полотно, имеющее высокую прочность и надежность.

Сегодня на рынке OSB-плита представлена в разнообразии размеров. При этом у каждого производителя они свои. Безусловно, стандарты и нормы существуют, но все же размеры варьируются.

Также данная продукция имеет и свою классификацию по специальной шкале, согласно которой она может быть представлена в 4-х категориях. Чем выше цифра, тем существенней отличия в прочности.

Так, например, OSB 1 и OSB 2 – это плиты, подлежащие использованию в сухих помещениях с пониженной влажностью. Первый вариант преимущественно выбирают для производства мебели, упаковок, внутренних обшивок и т.д. Второй востребован для создания конструкций несущего характера в помещениях.

Плиты osb 3 и OSB 4 являются более надежными и могут быть применены в помещениях, где влажность повышена. Первый вариант задействуют в создании несущих конструкций. Второй также предназначен для этих целей, но еще и способен выдерживать существенные механические нагрузки.

Среди основных преимуществ данного материала имеют место:

прочность и надежность;

долговечный эксплуатационный срок;

влагостойкость;

небольшой вес, что идеально подходит для кровельных работ;

эстетичность вида;

невысокая цена.

Отметим, что надежность и прочность таких конструкций доказаны и многочисленными исследованиями, и практикой.