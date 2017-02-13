В Мордовии задержали 48-летнего нижегородца, находящегося в розыске

Полиция Мордовии задержала 48-летнего жителя Нижегородской области, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно, правонарушителя задержали сотрудники УУГ нижегородского ГУ МВД, приехавшие в Мордовию в служебную командировку.

Как сообщалось ранее, в полицию Мордовии обратился 58-летний уроженец Саранска с заявлением о краже. Пострадавший рассказал полицейским, что неизвестный разбил оконное стекло и осуществил кражу продуктов домашнего консервирования и мобильного телефона из его жилья.

Также ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии пойман преступник, подозреваемый в умышленном повреждении имущества.

Источник: info-rm.com