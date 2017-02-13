Мусакаев: "Мордовия" - единственная команда, в играх с которой "Челны" не набрали очков

Главный тренер ХК "Челны" Айдар Мусакаев прокомментировал матчи с саранской "Мордовией" в рамках Первенства ВХЛ. Встречи состоялись в Саранске и завершились двумя победами хозяев – 4:1 и 3:1.

"Для нас получились две тяжелые игры. "Мордовия" осталась единственной командой, в играх против которой мы не набрали очков в нынешнем сезоне. Мастеровитая, хорошая команда. Даже имея какие-то небольшие моментики или полумоменты, нужно было выжимать максимум, чтобы рассчитывать на что-то.

По самоотдаче могу сказать, что ребята молодцы, бьются. Борьба в турнирной таблице обостряется, непонятно, кто с какого места попадет в плей-офф", - приводит слова тренера пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru