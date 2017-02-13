Воробьев: Говорить о большом превосходстве "Мордовии" над "Челнами" не стоит

Главный тренер ХК "Мордовия" Юрий Воробьев прокомментировал матчи с ХК "Челны" в рамках Первенства ВХЛ. Встречи состоялись в Саранске и завершились со счетами 4:1 и 3:1 в пользу "Мордовии".

"Две хорошие игры, я думаю, болельщикам наши матчи понравились – интрига присутствовала. Коллега оценил нас, как мастеровитую команду, но мастеровитость предполагает какую-то стабильность. Конечно, приятно слышать такие слова, но в этих матчах мы не смогли полностью ее продемонстрировать. Могли бы забивать больше, моменты для этого были, и вопрос о спокойной игре мог решиться раньше.

Если вспоминать 3-й период второго матча, то соперник имел ряд чистых моментов, но ребятам, может быть, не хватило мастерства, чтобы реализовать моменты. Говорить о каком-то большом превосходстве не стоит. Результатом довольны, игрой не совсем", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru