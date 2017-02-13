Житель Мордовии погиб в ДТП на трассе Чамзинка-Саранск

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился на дороге Чамзинка-Саранск. По предварительным сведениям один человек погиб, водитель скрылся с места происшествия.

Также сообщается о еще одном пострадавшем. О его состоянии не уточняется.

На данный момент устанавливаются все подробности ДТП.

Ранее сообщалось, что в Саранске на мосту по ул. Титова произошло тройное ДТП, где в аварию попали "Рено Логан", "КамАЗ" и вазовская "двенадцатая".

По имеющимся данным, водитель "Рено" не справился с управлением и врезался в грузовик, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил еще и отечественную легковушку. Водитель грузовика с места происшествия скрылся.