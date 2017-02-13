Чалов: "Мордовия" обратит пристальное внимание на минусы и постарается развивать свои плюсы

Защитник "Мордовии" Даниил Чалов прокомментировал победу своей команды над "Динамо" из Санкт-Петербурга (1:0) в стартовом матче Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре.

"Это был наш стартовый матч на втором сборе и в Кубке ФНЛ. В таких играх важно набирать игровую форму и максимально работать на поле, выполняя требования тренера. Получилась рабочая игра, после которой будет проводиться анализ. Обратим пристальное внимание на наши минусы и постараемся продолжать развивать плюсы.

Конечно, этот турнир хоть и товарищеский, но все-таки соревновательный момент между командами присутствует. Поэтому то, что мы победили, очень хорошо - ведь важно, чтобы болельщики "Мордовии" получали позитивные эмоции. Серьезно, с полной самоотдачей готовимся к возобновлению сезона. Необходимо делать все и всегда выкладываться на 100%", - приводит слова Чалова пресс-служба "Мордовии".

Источник: fc-mordovia.ru