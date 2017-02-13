В Саранске двоим молодчикам помешали сбыть гашиш из Москвы

Полиция Мордовии задержала двух подозрительных уроженцев Саранска.

При личном досмотре молодых людей 27 и 26 лет правоохранители выявили растительное вещество «гашиш» общей массой свыше 36 гр.

Молодые люди сознались, что привезли дурман из Москвы с целью последующего распространения на территории республики. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Как сообщалось ранее, в полицию Мордовии обратился 58-летний уроженец Саранска с заявлением о краже. Пострадавший рассказал полицейским, что неизвестный разбил оконное стекло и осуществил кражу продуктов домашнего консервирования и мобильного телефона из его жилья.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия