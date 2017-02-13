Сысуев: Настроены пахать и дальше

Защитник "Мордовии" Егор Сысуев прокомментировал победу своей команды над "Динамо" из Санкт-Петербурга (1:0) в стартовом матче Кубка ФНЛ. Напомним, турнир проходит на Кипре.

"Пока давать какие-либо оценки нашей игре сложновато. Да и не моя это забота. Все выводы сделает тренерский штаб, чтобы все досконально разобрать на теоретическом занятии. Мы выиграли, а значит, добились успеха. На данный момент это, согласитесь, неплохо. Конечно, были и ошибки, но стоит помнить, что команда только начинает набирать игровые кондиции. Все соскучились по футболу и усердно тренируются. Свободного времени просто нет.

За себя скажу, что вышел на 20 минут и стремился все делать правильно, не ошибаться. Кстати, те, кто сыграл меньше тайма, получали дополнительную нагрузку на вечерней тренировке. Потрудились с ребятами очень хорошо. Как говорится, все в копилку. Затем были восстановительные мероприятия, а утром - снова тренировка. В целом сборы проходят весьма плодотворно. Настроены пахать и дальше", - приводит слова Сысуева пресс-служба "Мордовии".

Источник: fc-mordovia.ru