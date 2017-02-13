В Саранске подполковник милиции побеседовал с несовершеннолетними правонарушителями

Председатель Совета ветеранов УМВД России по го Саранск подполковник милиции в отставке Анатолий Кондратьев побеседовал с воспитанниками Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Ветеран пообщался с детьми о героизме, воинском долге и офицерской чести, тщательно рассказав о геройском поступке летчика Михаила Девятаева.

Именно подобные яркие примеры помогают прививать подрастающему поколению любовь к Отечеству, почтение к историческим и культурным традициям своего народа, ощутить гордость за боевые заслуги собственных соотечественников.

Здесь немаловажно и умение донести до молодых умов идею единства и мощи российского народа, так как победа в Великой Отечественной войне - это подвиг миллионов людей, отстоявших собственную землю и свободу.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия