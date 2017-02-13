«Ростелеком» заключил государственный контракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2017 году

«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) на территории Российской Федерации в 2017 году. Сумма заключенного федерального контракта составляет 88,9 млн. руб. Сроки реализации контракта - с 9 февраля по 31 октября 2017 года. Таким образом, видеонаблюдение будет реализовано на всех этапах проведения государственной аттестации – досрочном, основном и дополнительном.

Как и в прошлые годы, «Ростелеком» будет обеспечивать видеотрансляцию из аудиторий пунктов проведения экзаменов (ППЭ) и региональных центров обработки информации (РЦОИ) на централизованный портал видеонаблюдения www.smotriege.ru. В контракте предусмотрена трансляции данных не менее чем из 43 тыс. аудиторий на www.smotriege.ru.

Специалисты «Ростелекома» проведут технологическое обновление портала: будет значительно доработан раздел «Видеоархив», в разделе «Нарушения» у представителей ППЭ появится возможность оперативно отрабатывать зафиксированные потенциальные нарушения, появится мобильная версия портала.

Общее время проведения трансляции составит 30 дней за период с 23 марта по 16 сентября, в оставшееся время портал будет функционировать в режиме отображения архивных данных. Одновременно с порталом смогут работать не менее 10 тысяч пользователей.

Для реализации проекта компания четвертый год подряд задействует созданную инфраструктуру, включающую сеть передачи данных, видеосерверы в ЦОД Москвы «Ростелекома», систему мониторинга, позволяющую подключать оборудование в целях трансляции данных на портал www.smotriege.ru.

Специалисты компании будут осуществлять мониторинг функционирования ПО для программно-аппаратных комплексов, техническую поддержку портала в дни проведения государственной итоговой аттестации и его защиту от DDOS-атак. Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» предоставит интеллектуальный номер 8 800 100 43 12.

В период проведения экзаменов в ситуационно-информационном центре (СИЦ) Рособрнадзора в Москве «Ростелеком» будет транслировать на видеостену данные из 85 регионов страны. Это позволит собирать общую информацию в СИЦ и осуществлять оперативный контроль за процессом проведения ЕГЭ.

«Наша компания реализует проект видеонаблюдение за ЕГЭ с 2014 года. За это время мы накопили существенный опыт по реализации проекта и усовершенствовали систему: значительно доработали функциональность и повысили удобство пользования порталом, реализовали возможность работы с более 40 моделями камер в 85 субъектах страны. Всё это говорит о том, что наш проект видеонаблюдения – активно развивается, предоставляя возможность проводить государственную аттестацию в нашей стране максимально объективно и прозрачно», – заявила Вице-Президент ПАО «Ростелеком» Ольга Румянцева.

«Единый государственный экзамен в 2017 году не претерпит содержательных изменений, кроме отказа от тестовой части еще в трех учебных предметах (химия, биология и физика), меры информационной безопасности при проведении экзаменов будут сохранены, а использование новых технологий расширено. Мы можем констатировать, что проведение ЕГЭ полностью вошло в спокойное русло, процедура проведения экзамена отработана, система видеонаблюдения работает эффективно», - заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.