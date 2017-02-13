ВАЗ превратился в груду металла после столкновения с КАМАЗом в Ромодановском районе

В Ромодановском районе Мордовии в субботу, 11 февраля, произошло ужасное ДТП, в котором только чудом не погибли люди. Инцидент случился около 8 часов утра.

Как сообщается в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте", на трассе Ромоданово – Саранск столкнулись "девяносто девятая" и "КАМАЗ". По невероятной случайности водитель легковушки остался жив, хотя сама машина теперь напоминает груду металла. Также известно, что в ДТП пострадали 2 человека.

В комментариях один из подписчиков группы, Антон Овчинников, рассказал подробности происшествия, которые услышал от водителя "Газели", ставшей пассивным участником аварии.

"По словам очевидцев, дело было так: "Газель" ехала со стороны Ромаданово в сторону Саранска. "ВАЗ-21099" выехал на обгон "Газели", не убедившись в безопасности манёвра. Навстречу ехал КАМАЗ. Водитель КАМАЗа моргнул водителю "ВАЗа", что "ВАЗ" не успевает...В этот момент "ВАЗ-21099" занесло, и он боком влетел в КАМАЗ", - написал очевидец.