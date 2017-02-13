В Мордовии за сутки горели целых три бани

На территории Мордовии за сутки загорелись три частные бани.

Первый пожар произошел 11 февраля в с. Лямбирь на ул. Садовая 3А. Второе возгорание бани случилось в Лямбирском районе, с. Аксеново на ул. Советская, 54. Третья баня загорелась в Рузаевке на ул. Пушкина, 39.

Информация о пострадавших отсутствует. Эксперты устанавливают причины возгораний.

Ранее сообщалось, что в Рузаевке произошел пожар в гаражном кооперативе на ул. Октябрьской. Когда пожарные прибыли на место вызова, пламя уже охватило находившийся внутри "ВАЗ-2112".

Огнеборцы мгновенно потушили "двенашку", не дав огню уничтожить машину и помещение.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ