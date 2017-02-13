В Мордовии успешно прошла гонка "Лыжня России - 2017"

Более 3500 человек стали участниками Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" в Мордовии. Проверить свои силы решили не только любители, но и спортсмены-профессионалы, ветераны спорта.

Отметим, что в этом году "Лыжня России" впервые прошла и в регионах Мордовии, где на старт вышли 1800 человек. А в Саранске на лыжно-биатлонном комплексе участники состязались в силе, ловкости и меткости. Кроме того, всех участников соревнований общим количеством около 1700 угощали бесплатным горячим чаем и блинами.

Победителями и призерами гонки стали Карина Дудолатова, Ирина Кручинкина, Кирилл Ануфриев, Александр Сухоткин и другие. Все они получили памятные грамоты и медали.

Источник: info-rm.com