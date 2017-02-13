На трассе Саранск - Ульяновск горел автобус

На трассе Саранск - Ульяновск 10 февраля произошло возгорание автобуса Ytong. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ульяновской области, инцидент случился около 5 часов вечера возле с. Озерки.

Спасатели своевременно прибыли на место происшествия и потушили пожар, и не допустили распространения огня. Информации о пострадавших нет. Что касается самого автобуса, то огонь повредил электрооборудование моторного отсека

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание.

Как сообщалось ранее, на территории Мордовии за сутки загорелись три частные бани. Первый пожар произошел 11 февраля в с. Лямбирь на ул. Садовая 3А. Второе возгорание бани случилось в Лямбирском районе, с. Аксеново на ул. Советская, 54. Третья баня загорелась в Рузаевке на ул. Пушкина, 39.

Источник: 73.mchs.gov.ru