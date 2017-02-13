В Мордовии обокрали единственного жителя села Ивановка

Житель Зубово-Полянского района Мордовии подозревается в совершении кражи. Жертвой ранее условно судимого мужчины стал житель деревни Ивановка, который проживает в своем населенном пункте совершенно один.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, преступник вычислил, когда хозяин дома будет находиться на работе в районном центре. Остальное было, как говорится, "делом техники". Преступник проник в пустое жилое помещение и без каких-либо помех вынес бензопилу, флягу и удлинитель.

Уже на следующий день полицейские смогли установить личность подозреваемого. В настоящее время похищенное изъято, а подозреваемый написал явку с повинной.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: 13.мвд.рф