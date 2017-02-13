В Рузаевке будут производить линию мордовского мороженого

В Рузаевке возродят традиции по изготовлению мороженого. Как сообщил глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын, рузаевский молочный завод начнет выпускать линию мордовского мороженого. Это заявление было сделано в ходе пресс-конференции, посвященной 100 дням пребывания Кормилицына на своем посту.

В настоящее время завод претерпевает глобальную реконструкцию и перерабатывает около 20 тонн молока ежедневно. После открытия нового цеха эта цифра возрастет до 50 тонн.

Как сообщалось ранее, кинотеатр "Искра" в Рузаевке на время прекратит свою работу. С 20 по 22 февраля здесь будет проводиться косметический ремонт. Строители доработают уклон, что сделает просмотр фильмов более комфортным.

Источник: izvmor.ru