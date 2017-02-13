Жителей Октябрьского района Саранска приглашают вспомнить "привычки милой старины"

В Октябрьском районе Саранска 25 февраля в честь праздника Масленицы пройдет народное гулянье "Вспомним привычки милой старины - как на Масленице красной пеклись русские блины". Администрация района приглашает всех желающих принять участие в веселье, которое начнется в 15:00 и пройдет на площади по улице Гожувская. Все желающие смогут угоститься на полевой кухне и в буфетах, которые будут работать тут же.

В программе праздника:

- "Душа моя, Масленица" . Спортивные эстафеты для детей и взрослых;

- "Вспомним привычки милой старины - как на Масленице красной пеклись русские блины". Праздничная музыкальная программа;

- "Масленичный столб" - игровое действо;

- концерт вокальной студии "Горожане";

- концерт вокальной студии "Республика";

- большой праздничный костер, сжигание чучела Масленицы.

Источник: izvmor.ru