В Рузаевке построят теплицу для выращивания роз площадью 6 гектаров

В районе села Красное Сельцо Рузаевского района Мордовии будет обустроена теплица для выращивания роз. Общая площадь теплицы составит около 6 гектаров. Об этом сообщил глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын.

По его словам, инвесторы остались довольны удобной логистикой, а также наличием подъездных путей и развитой коммунальной инфраструктурой предложенного земельного участка. Строить теплицу начнут уже в самое ближайшее время, а первые саженцы в ней должны быть высажены весной 2018 года. На новом предприятии будет создано 100 рабочих мест.

Напомним, в Рузаевке возродят традиции по изготовлению мороженого. Как сообщил Вячеслав Кормилицын, рузаевский молочный завод начнет выпускать линию мордовского мороженого.

Источник: izvmor.ru