Башмачок святителя Спиридона доставили в Мордовию из Греции

Монахини и прихожане Свято-Варсонофиевского женского монастыря Мордовии получили в дар ценную святыню – башмачок святителя Спиридона. Его доставили из Греции, из раки с мощами Тримифунтского Чудотворца.

Согласно народному поверью, святитель Спиридон ходит по миру и делает добро людям, при этом его башмачки "изнашиваются". Раз в год мощи переобувают, а башмачки дарят.

Святыня останется в нижнем храме Воскресенского собора монастыря.

Как сообщалось ранее, в Свято-Варсонофиевском монастыре начал свою работу церковно-исторический музей. В музейной экспозиции представлены экспонаты, которые поведают о традициях и культуре мордвы.

Источник: izvmor.ru