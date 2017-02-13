В Рузаевке готовы принимать соревнования по ледовому спидвею

Рузаевка полностью готова к тому, чтобы стать местом проведения соревнований по ледовому спидвею. Об этом заявил глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын.

"У нас есть прекрасный стадион "Локомотив", который зимой можно использовать для ледовых гонок. Если потребуется, то можно организовать и отдельную площадку в районе предприятия "Рузово". В Саранске уже стало тесно от огромного количества спортивных объектов. Рузаевка, которая находится не так далеко, с радостью придет на помощь", - подчеркнул Кормилицын.

Он также отметил, что проведение подобных соревнований должно помочь городу заполнить местную гостиницу и вывести сервис на новый уровень.

Источник: izvmor.ru