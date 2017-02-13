В Саранске около кафе рецидивист порезал парня, который избивал его вместе с друзьями

Около кафе "13 стульев" в Саранске произошла потасовка, которая закончилась резней. Инцидент случился в ночь на 10 февраля.

Как стало известно, в кафе произошел конфликт между двумя компаниями отдыхающих. Один молодой человек задел другого, после чего начались взаимные упреки и оскорбления. После этого парни перешли к более активной фазе ссоры. Та компания, в которой отдыхал пострадавший, предложила самому ярому спорщику из компании противников выйти на улицу, чтобы продолжить диалог.

Однако конструктивной беседы за стенами кафе не получилось. Компания стала избивать ранее судимого жителя Саранска ногами. В какой-то момент тот умудрился достать нож и пырнул им одного из своих обидчиков – 22-летнего молодого человека. Раненый парень был доставлен в больницу.

Что касается избитого владельца ножа, то на него завели уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ни о какой самозащите речь пока что не идет. Подозреваемый задержан на несколько суток.

Источник: izvmor.ru