Финал Кубка России по фигурному катанию в Саранске пройдет без Липницкой

Победительница Олимпиады в Сочи 2014 года Юлия Липницкая пропустит Финал Кубка России по фигурному катанию в Саранске. Соревнования пройдут в столице Мордовии с 13 по 17 февраля.

Как рассказал президент Федерации фигурного катания Александр Горшков, Юлия сейчас лечится и даже не приступала к тренировкам. Напомним, Липницкая получила травму 18 декабря 2016 года, когда возвращалась домой с тренировки. Фигуристка поскользнулась и упала на тротуар, в результате чего получила травму тазобедренного сустава и поясницы.

Ранее известный тренер фигуристов Алексей Мишин рассказал, как его подопечные готовятся к Финалу Кубка России.

Источник: rsport.ru