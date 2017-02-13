В Белозерской школе Мордовии запрет на хиджабы не отменяли

Запрет на хиджабы для учениц и педагогов Белозерской школы остается в силе, его никто и не думал отменять. Об этом сообщил источник в официальных структурах в ответ на слухи, которые появились ранее.

Напомним, 11 февраля общественный деятель из Мордовии Ирек Биккинин у себя в "Фейсбуке" сообщил, что директор школы Вера Липатова по итогам совещания отменила запрет на хиджабы. По новым данным, Липатова таких решений не принимала. Совещание с педагогами в субботу действительно состоялось, однако на нем обсуждалась отмена дисциплинарных взысканий, которые ранее были наложены на некоторых педагогов за нарушения внутреннего распорядка школы.

Стоит добавить, что Липатова не могла бы отменить запрет на хиджабы, даже если бы сильно этого захотела. Требования к школьной форме введены не директором школы, а постановлением Правительства Мордовии.

Источник: izvmor.ru