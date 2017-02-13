В Саранске "Рено" сбил девушку-юрисконсульта на "зебре"

На улице Ульянова в Саранске под колеса автомобиля попал очередной пешеход. Безработный гражданин на внедорожнике "Рено" отвлекся и сбил и гражданку 1993 г.р., работающую юрисконсультом. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Как сообщили в ГИБДД по РМ, в результате аварии девушка была осмотрена на месте происшествия бригадой скорой помощи. Госпитализация ей не потребовалась, однако врачи рекомендовали наблюдение в поликлинике по месту жительства. Водитель трезв.

Как сообщалось ранее, в Рузаевке произошло ДТП. Инцидент случился на улице Петрова, где шофер на "Форде" совершил наезд на 33-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

Источник: gibdd.ru/r/13