Фонтаны Саранска должны заработать к 1 мая

Мэр Саранска Петр Тултаев отдал указание городским службам привести в порядок фонтаны столицы РМ к 1 мая. "Профилактические работы должны быть завершены как можно раньше, чтобы в мае все водные украшения города смогли порадовать жителей Саранска и его гостей", - отметил Тултаев.

Кроме того, ко Дню Весны и Труда все лесопарковые зоны Саранска должны быть очищены от сухих веток и валежника. К субботникам будут привлечены городские чиновники и работники муниципальных предприятий.

Как сообщалось ранее, к 2018 году в Саранске поменяют схему маршрутов городского транспорта. Сообщается, что над ее разработкой работают не только лишь местные, однако и московские профессионалы.

Источник: adm-saransk.ru