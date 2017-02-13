В Мордовии автоледи на "Гранте" въехала в сугроб и попала в больницу

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием автомобиля "Лада Гранта". Инцидент случился 12 февраля на 427 км ФАД М-5 "УРАЛ".

Как сообщили в ГИБДД республики, за рулем машины находилась автоледи. Она не справилась с управлением и съехала в кювет, где остановилась в сугробе. Вызволять автомобиль и даму из снежного плена пришлось сотрудникам спецслужб.

Пострадавшая женщина была доставлена в больницу. К счастью, серьезных травм ей удалось избежать.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Мордовии произошло ДТП со смертельным исходом. Инцидент случился на дороге Чамзинка-Саранск. По предварительным сведениям, один человек погиб, водитель скрылся с места происшествия.

Источник: gibdd.ru/r/13