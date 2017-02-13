В Лямбирском районе произошло страшное ДТП с участием двух "Опелей": погибли 3 человека

В Лямбирском районе Мордовии 11 февраля произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения на трассе Нижний Новгород - Саратов автомобилей Opel Astra и Opel Astra J GTC погибли три человека.

По имеющимся данным, в салоне Opel Astra ехали 64-летние супруги. В какой-то момент водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся со вторым "Опелем" под управлением 50-летнего жителя поселка Умет Зубово-Полянского района. Вся троица погибла на месте ЧП.

Предлагаем вашему вниманию видео с места трагедии.

ВНИМАНИЕ! Видео не рекомендовано для просмотра лицам, не достигшим 18 лет.

В соцсетях жители Мордовии активно обсуждают произошедшую трагедию, в очередной раз призывая всех водителей быть внимательнее за рулем.

"Люди, куда вы гоните? Куда торопитесь? Что может быть важнее жизни? Если о себе не думаете, подумайте о своих близких, о том водителе, который может пострадать. Столько страшных аварий происходит с погибшими, и, наверное, никто не задумывается, какой аварию ждать еще. Соблюдайте ПДД, будьте внимательны, находясь на дороге, проявляйте взаимоуважение. Не забывайте, безопасность дорожного движения зависит от каждого из нас", - в таком духе высказываются пользователи Сети.

Один из очевидцев ДТП, проезжавший около места трагедии вскоре после нее, подтвердил, что причиной аварии, скорее всего, стали погодные условия.

"В то утро гололед был, причем местами сильный. Авария произошла в низине, накануне оттепель была, вода вниз стекала, а ночью подморозило. Я ехал за машиной ГИБДД, которая ехала в место аварии. Когда они начали останавливаться, их самих чуть не унесло в сугроб. Машину стало качать из стороны в сторону, хотя скорость была около 60 км/ч. В такой ситуации даже трактор обгонять не стоит", - написал Марк Штайгер.